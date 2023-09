UNO: 11.300 Tote bei Flutkatastrophe in Libyen

Die Opferzahlen dürften weiter steigen, hieß es weiter. Allein in Derna würden mindestens 10.100 Menschen vermisst. „Die Such- und Rettungskräfte arbeiten ohne Unterlass daran, Überlebende zu finden“, betonte die UNO. Die Flutkatastrophe hatte sich vor einer Woche ereignet. Wie der arabische Fernsehsender Al Jazeera berichtete, würden immer noch Leichen angespült oder verwesten unter den Trümmern zerstörter Gebäude.Der Sturm „Daniel“ hatte das nordafrikanische Bürgerkriegsland am vergangenen Sonntag erfasst. Nahe der besonders betroffenen Stadt Darna brachen zwei Dämme, ganze Viertel der 100.000 Einwohner zählenden Stadt wurden ins Meer gespült. Unterdessen wuchs die Sorge vor möglichen gesundheitlichen Auswirkungen für die Bevölkerung der Stadt. Bis zum Samstag wurden etwa 150 Durchfallerkrankungen gemeldet. Als Begründung nannte der Leiter des Zentrums für Krankheitsbekämpfung, Haidar al-Sajih, verschmutztes Trinkwasser.