Vermisste Kata: 5 Personen mit großen Koffern im Fokus der Ermittler

Seesack und Koffer im Fokus

Was ist mit Kata passiert?

Eines der letzten Bilder der kleinen Kataleya Alvarez. Es zeigt, wie das Mädchen vom Innenhof zurück ins Hotel geht. - Foto: © ANSA / ANSA/US CC

Gegen 5 Personen wird wegen des Verschwindens des peruanischen Mädchens Kata ermittelt, das sich am Nachmittag des 10. Juni aus dem ehemaligen Hotel „Astor“ verschwunden ist. Die Staatsanwaltschaft hat 5 ehemaligen Bewohnern des Hotels, in dem das kleine Mädchen mit seiner Mutter und seinem Bruder lebte, Ermittlungsbescheide zugestellt.Das berichtet der „Corriere della Sera“. Die Ermittlungen sollen darauf abzielen, biologische oder genetische Spuren festzustellen und mögliche DNA-Profile aus Seesäcken, Trolleys und Hotelzimmern zu sichern.3 der Verdächtigen wurden beim Verlassen des ehemaligen Hotels am 10. Juni nach Kataleya Alvarez' Verschwinden mit einem Seesack und 2 Trolleys gefilmt, in denen das Mädchen aufgrund seiner Größe hätte versteckt werden können. Die Verdächtigen sollen die Gepäckstücke auch später benutzt haben.Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen Entführung zu Erpressungszwecken eingeleitet, obwohl bisher keine Lösegeldforderungen eingegangen sind.Das kleine Mädchen wurde zuletzt am Nachmittag des 10. Juni im Innenhof des ehemaligen Hotels gesehen. (STOL hat berichtet.) Die Bilder von Überwachungskameras zeigen Kata um 15.01 Uhr, als sie das Hotel betritt, nachdem sie ihre Spielkameraden verlassen hat. Dieselbe Kamera erfasst sie, als sie, immer noch allein, die Außentreppe des Gebäudes hinaufsteigt, um den dritten Stock zu erreichen und dann in den Innenhof zurückzukehren. Da ist es 15.13 Uhr. Es ist das letzte Bild, das es von Kata gibt.Ihre Mutter Katherine Alvarez war bei der Arbeit, in einem Supermarkt im Stadtzentrum, und hatte das kleine Mädchen und ihren ältesten Sohn, 9 Jahre alt, ihrem Bruder Abel anvertraut. Als sie gegen 15.45 Uhr zum Astor zurückkehrte, war sie davon überzeugt, dass die Kinder zusammen spielten und ging duschen. Etwa eine Stunde später machte sie sich auf die Suche nach ihnen, innerhalb und außerhalb des Gebäudes. Sie fand den Sohn, aber nicht Kata – und gab die Vermisstenanzeige auf.