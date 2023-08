Viele Opfer durch Naturkatastrophen in China im Juli

Etwa 2.300 Häuser seien eingestürzt. Insgesamt seien 16 Millionen Menschen von Naturkatastrophen betroffen gewesen.China litt in den vergangenen Wochen sowohl unter extremer Hitze als auch unter extremem Niederschlag. Der Tropensturm „Doksuri“ führte zu heftigen Regenfällen im Nordosten des Landes und in der Hauptstadt Peking.Bei den sintflutartigen Regenfällen war innerhalb von 40 Stunden die durchschnittliche Regenmenge für den gesamten Monat Juli auf die Hauptstadt gefallen. Dies führte zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Nach Angaben des chinesischen Wetterdienstes waren es in Peking die heftigsten Regenfälle seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 140 Jahren.