Wegen Joint im BH: Ilaria (24) muss bis November im Saudi-Gefängnis bleiben

Ein saudisches Gericht bestätigte heute in der Berufung ihre 6-monatige Haftstrafe wegen Drogenbesitzes. Das meldet die Nachrichtenagentur Ansa.Ilaria De Rosa, 24 Jahre alt aus Resana in der Provinz Treviso, wird in Jeddah inhaftiert bleiben. Die Flugbegleiterin des litauischen Unternehmens Avion Express war am 5. Mai während einer Party in einer Villa festgenommen worden, wobei sie – so die Anklage – eine geringe Menge Haschisch bei sich trug.Diesen Vorwurf hat die junge Frau stets zurückgewiesen. Auch 3 Freunde, die an dem Abend bei ihr gewesen waren, hatten sie entlastet. STOL hat über den Fall berichtet.