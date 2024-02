Winter kehrt zurück: Mehr als halber Meter Neuschnee auf den Bergen

Wintereinbruch mit viel Schnee

„In den nächsten Tagen stellt sich das Wetter nachhaltig um“, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin. So sei der gestrige Tag „der letzte dieser ungewöhnlich warmen Frühlingsserie“, sagt der Wetterfrosch.Und es handelt sich um eine Rekordserie: Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen sei in Südtirol im Februar an 6 Tagen die 20- und an 11 Tagen die 15-Grad-Marke erreicht worden.Nun ist es aber vorbei mit dem verfrühten Frühlingswetter. „Ab morgen wird es bewölkt und kühler“, bestätigt Peterlin. Bereits heute sei mit „leichten Niederschlägen“ zu rechnen, am morgigen Freitag soll es dann laut dem Wetterexperten teils ergiebig regnen und schneien.„Teils mehr als einen halben Meter Schnee“ in den Bergen prognostiziert der Landesmeteorologe. Die Schneefallgrenze soll nämlich „bis in die höheren Täler herab auf 600 bis 1000 Höhenmeter sinken“, so Peterlin abschließend.