Nonsberg: Leitner baut Seilbahn für Äpfel – Ersetzt 6000 Lkw-Transporte

Das unterirdische Lager ist eine natürliche Kühlzelle. - Foto: © www.marinidiego.it

Stündlich 460 Container soll die Seilbahn befördern.

Die Seilbahn wird vom Südtiroler Unternehmen Leitner gebaut und soll die Äpfel von der Verarbeitungsstelle direkt in das Lager befördern. Das Lager befindet sich unterirdisch in der Rio-Maggiore Mine. Die Mine funktioniert wie eine natürliche Kühlzelle, die es ermöglicht, 30 Prozent an Energie zu sparen.Die Seilbahn wird eine Länge von 1,3 Kilometern haben und insgesamt 87 Höhenmeter zurücklegen. Sie soll aus einem einzigen Seil bestehen und in der Lage sein, stündlich 460 stapelbare Container mit einer Geschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde zu befördern. 11 Pfeiler sollen die Seilbahn stützen, davon 6 in einem Tunnel.Das Millionenprojekt soll vor allem das Klima schonen, weil damit rund 6000 Lkw-Fahrten und damit viel CO2 eingespart werden kann. Im Herbst, wo besonders viele Äpfel transportiert werden müssen, wird die Seilbahn jeden Tag rund 80 Lkw-Fahrten ersetzen.