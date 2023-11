Bozen: Ab jetzt wieder Eislaufen auf den Talferwiesen

Öffnungszeiten und Preise

Der Bozner Sport-Stadtrat Juri Andriollo und die Schul-Stadträtin Johanna Ramoser haben den Eislaufplatz auf den Talferwiesen am Montag offiziell eröffnet.Der Eislaufplatz befindet sich auf der Höhe der Sportanlagen auf der Grieser Wassermauer, mit Zugang von der Cadornastraße aus. Betrieben wird der Eislaufplatz, der von der Stadt Bozen, dem Land Südtirol und der Stiftung Südtiroler Sparkasse finanziert und unterstützt wird, auch in diesem Jahr wieder vom VKE. „Heuer kann 10 Wochen lang Eis gelaufen werden, das sind 2 Wochen mehr als voriges Jahr“, heißt es dazu in einer Aussendung. Der Eislaufplatz schließt am 21. Jänner.Der Eislaufplatz auf den Talferwiesen ist bei den Boznerinnen und Boznern sehr beliebt, besonders bei den Kindern und Jugendlichen. Der VKE hat sich auch darum bemüht, die Öffnungszeiten so zu gestalten, dass der Eislaufplatz am Vormittag von Schulklassen genutzt werden kann.Der Eislaufplatz ist von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Bis 14 Uhr ist er für die Schulklassen reserviert, ab 14 Uhr dürfen alle auf das Eis. Am Wochenende und in den Schulferien ist der Eislaufplatz von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.Kinder bis 6 Jahre zahlen 3 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre 4 Euro, Erwachsene 5 Euro. Schlittschuhe können ausgeliehen werden, die Leihe kostet 3 Euro.