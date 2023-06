Berlusconis Familie dankt mit Großinserat für Beileidsbekundungen

„Danke! Wir sind zutiefst gerührt über die Liebe und Nähe, die Sie uns wegen des Ablebens unseres Vaters ausgedrückt haben“, schrieben die 5 Kinder des Medienmoguls.Die Familie dankte für die Beteiligung am Staatsbegräbnis in Mailand, den vielen Anhängern, die vor Berlusconis Mailänder Villa Blumen abgelegt haben, sowie auch für die tausenden Beileidsbekundungen, Briefe und Traueranzeigen in allen Zeitungen. „Diese Worte und Gesten haben unsere Herzen bewegt“, schrieben die Kinder.Mit dem Staatsbegräbnis am Mittwoch in Mailand an dem Südtirols Landesregierung nicht teilgenommen hat – hatten circa 17.000 Menschen Abschied von Berlusconi genommen. Der Tag wurde zum nationalen Trauertag erklärt. Berlusconi war am Montag in einer Mailänder Klinik an den Folgen einer chronischen Leukämie gestorben. Er hatte in den vergangenen 30 Jahren die italienische Politik zutiefst geprägt.Berlusconis rechtskonservative Partei Forza Italia, Juniorpartner in der Regierungskoalition von Premierministerin Giorgia Meloni, will kommende Woche einen Vorsitzenden wählen, der die Forza Italia bis zum Parteikongress im nächsten Jahr führen wird. Manche politischen Beobachter bezweifeln, dass die Partei ohne die charismatische Figur ihres Gründers Zukunftschancen hat. Silvio Berlusconi war am 12. Juni im Krankenhaus San Raffaele in Mailand gestorben: