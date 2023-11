Biden fordert Pause im Krieg zwischen Hamas und Israel

Israel erklärt Tötung eines weiteren Hamas-Kommandanten

Später erklärte das Weiße Haus, dass Biden mit den „Gefangenen“ die von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas verschleppten Geiseln meinte. Das Weiße Haus hatte sich bisher geweigert, von einer Waffenruhe zu sprechen, da eine solche nur der Hamas in die Hände spielen würde. Stattdessen forderte es „humanitäre Pausen“, um Hilfslieferungen oder Evakuierungen zu ermöglichen.„Eine humanitäre Feuerpause ist längst überfällig“, sagte auch UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini am Mittwoch nach seinem ersten Besuch im Gazastreifen seit Kriegsbeginn. Und auch das UNO-Menschenrechtsbüro kritisierte die israelischen Angriffe auf Flüchtlingslager im Gazastreifen am Mittwoch scharf.„Angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer und des Ausmaßes der Zerstörung (...) sind wir ernsthaft besorgt, dass es sich um unverhältnismäßige Angriffe handelt, die Kriegsverbrechen darstellen könnten“, erklärte das Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte auf Twitter (X).Israelische Streitkräfte erklärten am Mittwoch, sie hätten bei ihrem zweiten Angriff auf das Flüchtlingslager Jabalia innerhalb von 2 Tagen einen weiteren Hamas-Kommandanten getötet. Kampfjets hätten einen Kommando- und Kontrollkomplex der Hamas in Jabalia „auf der Grundlage präziser Geheimdienstinformationen“ angegriffen und den Leiter der Panzerabwehrraketeneinheit der islamistischen Gruppe, Muhammad Asar, getötet.Bei den Angriffen sollen laut Angaben des von der Hamas kontrollierten palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza 195 Menschen getötet und 777 verletzt worden sein. 120 Personen würden noch unter den Trümmern vermisst. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.