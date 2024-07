Bidens Rückzug: Was sagen Sie dazu? War es die richtige Entscheidung?

US-Präsident Joe Biden hat seinen Rückzug bekanntgegeben. - Foto: © APA/afp / JIM WATSON

Am Sonntag erklärte US-Präsident Joe Biden seinen Rückzug . Er will nicht länger für eine zweite Amtszeit antreten. Als Ersatzkandidatin kommt nun seine Stellvertreterin Kamala Harris in Frage (STOL hat berichtet). Der britische Premierminister Keir Starmer sprach Biden seine Achtung aus. Er habe seine Entscheidung angesichts dessen, was er als das beste Interesse des amerikanischen Volkes angesehen habe, getroffen, erklärte Starmer am Sonntagabend.Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte Biden für seine „standhafte Unterstützung“. Biden habe auf herausfordernde Zeiten mit mutigen Schritten geantwortet und man respektiere seine schwere Entscheidung, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen, schrieb Selenskyj bei X.„Wir werden immer für die Führung von Präsident Biden dankbar sein. Er hat unser Land während der dramatischsten Momente der Geschichte unterstützt“, so der Präsident. Man hoffe, dass die starke Führung Amerikas auch weiter dazu beitragen werde, dass das „Böse aus Russland“ keinen Erfolg habe. Die USA sind der stärkste Unterstützer der Ukraine gegen den seit Februar 2022 währenden russischen Angriffskrieg.„Lieber Präsident Joe Biden , Sie haben oft schwierige Entscheidungen getroffen, dank derer Polen, Amerika und die Welt sicherer sowie Demokratie und Freiheit stärker sind“, schrieb der polnische Ministerpräsident Donald Tusk bei der Online-Plattform X. Er sei überzeugt, dass sich Biden davon auch bei seiner jetzigen Entscheidung habe leiten lassen. Es sei für den US-Demokraten „vielleicht die schwierigste im Leben“ gewesen, fügte der liberale Politiker hinzu.„Das ist zweifellos die Entscheidung eines Staatsmanns, der seinem Land jahrzehntelang gedient hat“, schrieb der tschechische Regierungschef Petr Fiala bei X. „Es ist ein verantwortungsvoller und persönlich sicher nicht leichter Schritt, der aber deshalb umso mehr Anerkennung verdient“, führte der liberalkonservative Politiker aus. Er drücke den USA die Daumen, dass aus der Wahl im November ein guter Präsident hervorgehe.Nach Ansicht des deutschen Kanzlers Olaf Scholz verdiene Bidens Entscheidung Respekt. „Mein Freund @POTUS Joe Biden hat viel erreicht: für sein Land, für Europa, die Welt, schrieb Scholz auf der Plattform X. “Dank ihm ist die transatlantische Zusammenarbeit eng, die NATO stark, die USA ein guter und verlässlicher Partner für uns. Sein Entschluss, nicht noch einmal zu kandidieren, verdient Anerkennung.Kremlsprecher Dmitri Peskov erinnerte daran, dass Russlands Präsident Wladimir Putin Biden als berechenbaren Kandidaten eingestuft habe, der für Russland vorzuziehen sei. Aber: „Die Wahl ist noch 4 Monate entfernt, und das ist eine lange Zeit, in der sich viel ändern kann“, sagte Peskow mit Blick auf die US-Wahl im November. „Wir müssen geduldig sein und genau beobachten, was als Nächstes passiert.“ Priorität für Russland habe, die Ziele des Angriffskriegs gegen die Ukraine zu erreichen.Der Vorsitzende der Staatsduma Russlands, Wjatscheslaw Wolodin, forderte, Biden nunmehr zur Verantwortung zu ziehen. „ Biden hat Probleme in der ganzen Welt und in seinem eigenen Land, den Vereinigten Staaten, geschaffen. Biden sollte nun zur Rechenschaft gezogen werden: für den entfesselten Krieg in der Ukraine, die Zerstörung der Wirtschaft europäischer Länder, die Sanktionspolitik gegen Russland und andere Länder.“ Nach dem russischen Narrativ trägt der Westen die Schuld am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.Israels Präsident Yitzhak Herzog schrieb auf X: „Ich möchte meine aus tiefstem Herzen empfundene Dankbarkeit für @POTUS zum Ausdruck bringen.“ Als erster US-Präsident habe er Israel in Kriegszeiten besucht. „Und als wahrer Verbündeter des jüdischen Volkes ist er ein Symbol für die unzerreißbaren Bande zwischen unseren beiden Völkern.“Der italienische Vizepremier und Chef von Italiens Regierungspartei Lega, Matteo Salvini, begrüßt den Beschluss des US-Präsidenten Joe Biden , sich als Präsidentschaftskandidat der Demokraten zurückzuziehen.„ Biden , den der große Donald Trump als 'schlechtesten US-Präsidenten der Geschichte' bezeichnet hat, hat endlich seinen Rückzug aus dem Rennen um das Weiße Haus angekündigt“, so Salvini auf Facebook.