Brixen: Das ist der neue Gemeinderat

Jungmann zum Bürgermeister gewählt

Auf 8 Listen bewarben sich neben den 7 Bürgermeisterkandidaten insgesamt 129 Frauen und Männer für 27 Plätze in der Brixner Ratsstube. Nun steht fest, wer diese Plätze einnehmen kann.Ein politisches Beben ist bei den Gemeinderatswahlen in Brixen ausgeblieben. Die Kräfteverhältnisse sind im Großen und Ganzen beim Alten geblieben: Die SVP muss zwar Verluste hinnehmen, stellt aber mit 15 (nicht mehr 16) Sitzen weiterhin absolute Mehrheit in der Ratsstube. Dahinter liegen mit jeweils 3 Sitzen Team K, PD und die Grüne Bürgerliste. Fratelli d'Italia kommt auf 2 Sitze, ein Sitz geht an die Süd-Tiroler Freiheit.In der Grafik sehen Sie die Sitzverteilung im Brixner Gemeinderat im Detail.Durch dieses Ergebnis tut sich einiges im Brixner Ratssaal: Einige neue Gesichter werden dort in der kommenden Amtsperiode Platz nehmen, andere wurden wiedergewählt. In einer Grafik liefern wir Ihnen einen Überblick über die frisch gewählten Vertreter im Brixner Gemeinderat.Wie viele Stimmen haben die einzelnen Kandidaten jeweils bekommen? Die Antwort auf diese Frage liefert die untenstehende Übersicht. Wie berichtet, hat Andreas Jungmann das Rennen um das Amt als Bürgermeister klar für sich entschieden. Er kam auf 54,3 Prozent der Stimmen und zeigte sich im Interview mit STOL „sehr erfreut, über dieses Ergebnis.Ganz ähnlich fällt auch das Ergebnis seiner Partei – der SVP – aus: 4,9 Prozent der Wähler in Brixen machten am Sonntag ihr Kreuz beim Edelweiß. Damit hält die Mehrheit der SVP trotz des Verlustes von einem Sitz im Brixner Gemeinderat. Künftig sitzen dort 15 Vertreter der Volkspartei.In den beiden untenstehenden Grafik sehen Sie das Ergebnis der einzelnen Parteien im Detail.Die Wahlbeteiligung fiel bei diesen Wahlen im Vergleich zu den letzten Gemeinderatswahlen im Jahr 2024 deutlich geringer aus: Nur 10.325 der 18.276 Wahlberechtigten gaben am Sonntag ihre Stimme ab. Das entspricht 64,2 Prozent.