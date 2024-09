Feuer in Moskauer Hochhaus nach Drohnenangriff

Drohnenangriffe auch in anderen Landesteilen

Die Flammen h√§tten sich im 11. und 12. Stock des Geb√§udes ausgebreitet, teilte B√ľrgermeister Sergej Sobjanin am Dienstag √ľber die Nachrichten-App Telegram mit. Dabei sei eine 46-j√§hrige Frau get√∂tet worden, drei Personen wurden verletzt. Gouverneur Andrej Worobjow sprach von 14 Drohnenangriffen im Gebiet Moskau.Dutzende Menschen mussten demnach bei Evakuierungen in Sicherheit gebracht werden. An den Moskauer Flugh√§fen kam es zu Versp√§tungen und Ausf√§llen.Auch in anderen Landesteilen wurden Drohnenangriffe gemeldet, insgesamt mehrere Dutzend. In der Grenzregion Brjansk seien 59 Drohnen abgeschossen worden, teilte Gouverneur Alexander Bogomas mit. Es habe keine Sch√§den oder Verletzte gegeben.In der Region Tula st√ľrzten offiziellen Angaben zufolge Wrackteile einer abgeschossenen Drohne auf ein Treibstoff- und Energiewerk. ‚ÄěEs gab keine Verletzten‚Äú, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass die Beh√∂rden in Tula. Der technologische Prozess und die Versorgung der Verbraucher mit Ressourcen seien nicht unterbrochen. Die Situation sei unter Kontrolle.Umgekehrt wehrten ukrainische Luftabwehreinheiten einen russischen Drohnenangriff auf Kiew ab, wie die Milit√§rverwaltung der Hauptstadt mitteilte.