G7-Ministertreffen in Trient: Delegationen sind eingetroffen

KI im Fokus

Das Treffen unter dem Vorsitz des Ministers für Unternehmen und Made in Italy, Adolfo Urso, und des Unterstaatssekretärs für technologische Innovation und digitalen Wandel, Alessio Butti, findet im Palazzo Geremia, dem Sitz der Stadtverwaltung von Trient , statt.Deshalb gibt es in der ganzen Stadt Absperrungen. Polizeiposten sichern die Hauptzugänge zum historischen Zentrum und Bereichen, die sowohl für den Fahrzeugverkehr als auch für Fußgänger gesperrt sind.Bei dem ersten Tag in Verona diskutierten die Regierungsvertreter der 7 Länder des G7-Forums über die Beschleunigung des Einsatzes von künstlicher Intelligenz im Wirtschaftssystem, die Sicherheit digitaler Ökosysteme und die digitale Entwicklung .Am heutigen zweiten Tag stehen in Trient die Themen „Künstliche Intelligenz für die öffentliche Verwaltung“ und der „Hiroshima-Prozess zur künstlichen Intelligenz“ auf der Tagesordnung. Am Ende des Tages werden eine gemeinsame Erklärung und 2 abschließende Pressekonferenzen stattfinden.