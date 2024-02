Houthi beschießen US-Öltanker mit Raketen

Ein Sprecher der Miliz teilte am Sonntag mit, es seien mehrere Raketen auf die „Torm Thor“ im Golf von Aden geschossen worden. Zudem seien amerikanische Kriegsschiffe im Roten Meer mit Drohnen attackiert worden.Das US-Regionalkommando Centcom teilte mit, die „USS Mason“ habe eine Rakete abgefangen, die mutmaßlich auf die „Torm Thor“ abgefeuert worden sei.„Weder die USS Mason noch die MV Torm Thor wurden beschädigt und es gab keine Verletzten“, hieß es in einer Mitteilung des US-Militärs. Nach Daten des Tracking-Dienstes Vesselfinder lag der Tanker am Sonntag unweit des Golfs von Aden vor dem Hafen von Dschibuti.