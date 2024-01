Hunderttausende bei Demos gegen rechts in Deutschland

Deutschlandweit – hier ein Bild aus Erfurt – demonstrierten zahlreiche Menschen. - Foto: © APA/afp / JENS SCHLUETER

Nach ersten Zählungen der Polizei und der Veranstalter demonstrierten insgesamt mindestens 300.000 Menschen. In einigen Städten lagen noch keine abschließenden Zahlen beider Seiten vor.Allein in Frankfurt am Main und in Hannover waren es nach Angaben von Polizei und Veranstaltern jeweils 35.000 Menschen - ein Motto war „Demokratie verteidigen“.Auch in anderen Städten kamen Zehntausende Menschen zusammen, um friedlich zu protestieren - etwa gegen ein Erstarken der AfD.Auch am Sonntag gehen die Demonstrationen weiter. Weitere Zehntausende Menschen werden erwartet.