Kommentar: Immerhin ist er unser Landespatron

„ Nicht sehr erfolgreich waren wir bislang bei der Wiedereinführung des heutigen Josefitages als offiziellen Feiertag. ” — Vize-Chefredakteur Günther Heidegger

Meist stehen ja die Mamis im Fokus. Zu Recht. Aber auch Vater sein ist nicht ohne. Deshalb Daumen hoch an alle, die in dieser Rolle halbwegs die Kurve kriegen.Nicht sehr erfolgreich waren wir bislang bei der Wiedereinführung des heutigen Josefitages als offiziellen Feiertag. Immerhin ist der heilige Josef unser Landespatron. Und der sollte uns schon einen echten Festtag wert sein. Die Befürworter werden immer mehr. Die Gleichgültigen allerdings auch.Deshalb ist es erfreulich, dass die SVP ein klares Bekenntnis dazu abgegeben hat. Schön, wenn dies der Landtag auch tun würde. Von der deutschen Opposition sollte Unterstützung kommen. Das wäre dann doch so etwas wie ein klarer Auftrag an die Sozialpartner. Von ihnen muss nämlich das entscheidende Ja kommen. Und dann wären wirklich Glückwünsche fällig.