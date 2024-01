Journalisten: „Keine politische Kontrolle für Information“

Dies bekräftigen die Redaktionen von „Dolomiten“, Rai Südtirol, Rai Ladinia, Tgr Bozen, Usigrai, FF, ORF Südtirol Heute, „Alto Adige“, „Corriere della Sera“ von Trentino und Südtirol, ANSA, Salto.bz, VB33, zusammen mit der Gewerkschaft Journalistenkammer von Trentino Südtirol, Fnsi und CNOG. In einer gemeinsamen Aussendung äußern sie große Besorgnis über den Vorschlag, einen Medienbeirat in Südtirol einzurichten, der im Koalitionsprogramm enthalten ist, das im Hinblick auf die Genehmigung durch die neue Landesregierung erstellt wurde.Besorgniserregend sei auch die Formulierung, man wolle als „unerwünscht“ definierte Entwicklungen beobachten und je nach Einschätzung Beiträge den privaten Medien zukommen lassen, um die „Medienvielfalt zu erhalten“., heißt es in der Aussendung.Ganz zu schweigen von der Präsenz des Landeskommunikationsbeirates und auf staatlicher Ebene der parlamentarischen Aufsichtskommission für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. „Vielmehr sind es die Journalisten, die mit sogenannten Knebel- und Einschüchterungsklagen angegriffen werden, die darauf abzielen, Journalisten einzuschüchtern und sogar zu zensieren.“Nachdem an Heiligabend im Senat in erster Lesung das Gesetz des Abgeordneten Enrico Costa zum Verbot der Veröffentlichung von Untersuchungshaftanordnungen angenommen wurde, vor 4 Tagen der Vorschlag des FDI-Abgeordneten Federico Mollicone, Nachrichten digital zertifizieren zu wollen, ist nun die Südtiroler Medienaufsicht an der Reihe. Nachrichten, die offensichtlich die Aversion der politischen Macht gegen jede Art von Kontrolle durch die freie Presse und die freie Information bestätigen.Die Journalistengewerkschaft und die Journalistenkammer auf regionaler und gesamtstaatlicher Ebene werden sich gegen die Einrichtung dieses politischen Informationskontrollgremiums energisch wehren.