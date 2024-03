Kompatscher empfängt Verkehrspolizei-Chef Conte

Seit Anfang des Jahres ist Giancarlo Conte Leiter der Abteilung Verkehrspolizei für Trentino-Südtirol und für Belluno. Am Mittwoch hat Landeshauptmann Arno Kompatscher ihn im Palais Widmann empfangen.Giancarlo Conte ist kein neues Gesicht in Südtirol. Mitte der 1980er-Jahre trat Conte in Südtirol seinen Polizeidienst an und war viele Jahre hier im Einsatz. Der 58-jährige gebürtige Römer und studierte Jurist war zunächst bei der Grenzpolizei, anschließend Leiter des Polizeikommissariats Brixen, Leiter der Sondereinheit DIGOS in Bozen, Kabinettschef, schließlich Leiter der Kriminalpolizei und der Verwaltungs- und Einwanderungseinheit (PASI) der Quästor Bozen, bevor er für einige Jahre zur Verkehrspolizei in Bozen wechselte.Vor seinem Karrieresprung und der darauffolgenden Ernennung zum Leiter der Verkehrspolizeiabteilung für Trentino-Südtirol und Belluno am 1. Jänner diesen Jahres war Giancarlo Conte stellvertretender Polizeidirektor der Quästur Pordenone und Udine.Gerade im Hinblick auf Contes neue Aufgabe ging es in dem Gespräch mit Landeshauptmann Kompatscher um Themen wie den Transitverkehr und den Brennerkorridor (mit besonderem Fokus auf die demnächst geplanten Arbeiten nördlich des Brenners) und der anderen wichtigen Verkehrsadern des Landes, den „Toren“ nach Europa. „Conte kennt unser Land bestens, seine beruflichen Erfahrungen hier sind die wichtigste Grundlage für unsere künftige Zusammenarbeit“, sagte Kompatscher nach dem Gespräch.