Künig: „Wir können nicht wie Sven Knoll alles hinausposaunen“

Anna Künig ist die neue Chefin der Jungen Generation in der SVP

An der Spitze der Jungen Generation in der SVP hat es am Samstagabend einen kompletten Führungswechsel gegeben: Die 24-jährige Kardaunerin Anna Künig wurde als Nachfolgerin von Dominik Oberstaller zur neuen Landesvorsitzenden gewählt. Auf sie entfielen 83 Stimmen, ihr Herausforderer Matthias von Wenzl (29) kam nur auf 23.