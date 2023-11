Lega: „Entweder zu zweit in Regierung oder gar nicht“

Lega-Koordinator Maurizio Bosatra will 2 Italiener in die Landesregierung bringen. - Foto: © DLife/DF

„Wenn die SVP uns will, muss sie eine Lösung für 2 italienische Landesräte finden“, so Bosatra. Er wolle keinen aus der Regierung kicken. „Statt uns den Vizelandtagspräsidenten anzubieten, könnte das aber ein Ladiner sein.“ Wenn es um Wünsche der Deutschen und Ladiner geht, reise die SVP mit „10 Koffern“ in Rom ein. „Minister Calderoli hat ein Jahr daran gearbeitet.“ So ein Einsatz der SVP sei nun für die Italiener gefragt. Er und Alessandro Urzì seien gestern aber nicht bei Calderoli gewesen.

bv