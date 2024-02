Der italienische Staat will die Zahl der Verkehrsunfälle senken und dafür streng durchgreifen. Vor allem das Fahren mit einem Mobiltelefon soll mit den Neuerungen in der Straßenverkehrsordnung noch härter bestraft werden als bisher. Das hat die Verkehrskommission der Abgeordnetenkammer in Rom beschlossen. von Micaela Taroni