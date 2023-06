NATO mit Air Defender vor größter Übung in der Luft

10.000 Militärs bei Übung

„Es würde mich sehr wundern, wenn irgendein Staatsoberhaupt der Welt nicht zur Kenntnis nehmen würde, was dies (das Manöver, Anm.) in Bezug auf den Geist dieses Bündnisses, das heißt die Stärke dieses Bündnisses, zeigt. Und das schließt Herrn Putin ein“, sagte Gutmann am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit Vertretern der deutschen und der US-Luftwaffe in Berlin.Mit Blick auf Russland betonte Gerhartz: „Diese Übung ist gegen niemanden gerichtet“, sagte Gerhartz. „Wir sind ein defensives Bündnis, und so ist auch diese Übung defensiv ausgelegt.“ „Air Defender“ wird bis zum 23. Juni laufen. Unter der Führung der deutschen Luftwaffe wird es zahlreiche Übungseinsätze geben. Gerhartz sagte, es könne dabei auch zu Einschränkungen im zivilen Flugverkehr kommen, auch mit erhöhtem Fluglärm sei zu rechnen. Dies sei angesichts der Sicherstellung der Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses aber zu rechtfertigen.An der Übung nehmen demnach rund 10.000 Militärs teil. Es sind insgesamt 2000 Flüge geplant, vor allem im deutschen Luftraum, aber auch in den Niederlanden und Tschechien. Unklar waren die Auswirkungen auf den zivilen Luftverkehr. Während die Gewerkschaft der Flugsicherung (GDF) mit Flugannullierungen und zahlreichen Umleitungen rechnet, widersprach die Deutsche Flugsicherung (DFS). Es seien keine Annullierungen vorgesehen, hieß es von der DFS am Dienstag.Gerhartz betonte, der Luftraum der NATO werde nicht verlassen. „Wir machen keine Flüge Richtung Kaliningrad.“ Die Natur der Übung sei defensiv, aber die NATO werde unmissverständlich klarmachen, dass das Bündnisgebiet die „rote Linie“ sei und mit allen Mitteln verteidigt werde.Die Planungen für „Air Defender“ begannen laut Gerhartz unter deutscher Führung bereits im Jahr 2018. Man habe damals unter dem Eindruck der völkerrechtswidrigen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland gestanden, und es sei klar gewesen, dass sich die NATO wieder mehr auf Landes- und Bündnisverteidigung konzentrieren müsse.