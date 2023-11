Putin nimmt an virtuellem G20-Gipfel am Mittwoch teil

Das russische Fernsehen berichtete, es sei das erste mal seit „langer Zeit“, dass sowohl Putin als auch westliche Staatsoberhäupter gemeinsam an einer Veranstaltung teilnehmen würden. Nach der Invasion der Ukraine pochten westliche Staaten auf den Ausschluss Putins von internationalen Spitzentreffen. Der Internationale Strafgerichtshof (ICC) stellte zudem einen Haftbefehl gegen Putin wegen des Verdachts der Verschleppung ukrainischer Kinder aus.Der Gastgeber des G20-Präsenzgipfels im kommenden Jahr, Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva, hat sich ausweichend auf die Frage geäußert, ob der Haftbefehl gegen Putin beim geplanten Spitzentreffen in Rio de Janeiro vollstreckt werden würde, sollte Putin anreisen. Zuletzt hatte sich Putin bei G20-Gipfeltreffen von Außenminister Sergej Lawrow vertreten lassen, so etwa Anfang September in Neu-Delhi. Der indische Premierminister Narendra Modi gibt Ende des Monats die G20-Präsidentschaft an Brasilien ab.