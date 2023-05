Selenskyj zu G7-Gipfel in Japan eingetroffen

Er kam am Samstag in einem französischen Regierungsflugzeug auf dem Flughafen in Hiroshima an, das ihn von Saudi-Arabien nach Japan brachte. Selenskyj hatte dort am Gipfeltreffen der Arabischen Liga teilgenommen, um für die Unterstützung seines Landes gegen den russischen Angriffskrieg zu werben. Er will am Sonntag an den Beratungen der G7-Staaten teilnehmen.„Japan. G7“, schrieb Selenskyj nach seiner Ankunft auf Twitter. Es werde „wichtige Treffen mit Partnern und Freunden der Ukraine“ geben. Es gehe um „Sicherheit und verbesserte Zusammenarbeit für unseren Sieg“. Ein Frieden für sein Land werde „heute näher rücken“.Ursprünglich sollte Selenskyj dem G7-Gipfel am Sonntag per Video zugeschaltet werden. Er reiste nun nach Hiroshima, nachdem die USA sich am Freitag erstmals offen für eine Lieferung westlicher F-16-Kampfjets an die Ukraine gezeigt hatten.Einem US-Regierungsvertreter zufolge sagte US-Präsident Joe Biden beim G7-Gipfel, dass die USA eine Ausbildung ukrainischer Piloten an „Kampfjets der vierten Generation einschließlich (des US-Kampfjets) F-16“ unterstützen würden. Nach Angaben des Weißen Hauses wird es ein bilaterales Treffen von Selenskyj mit Biden geben.