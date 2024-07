Stichwahl um Präsidentschaft im Iran begonnen

Anders als in vielen Ländern der Welt ist der iranische Präsident nicht das Staatsoberhaupt . Die eigentliche Macht konzentriert sich auf Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei. Jalili steht vor der Herausforderung, die Anhänger aller Hardliner-Gruppen zu vereinen. Pezeshkian hat damit zu kämpfen, dass viele Menschen von seinem Lager enttäuscht sind. Die historisch niedrige Wahlbeteiligung in der ersten Runde, die gerade einmal 40 Prozent erreichte, werten Kritiker und Experten als Misstrauensvotum gegen die Islamische Republik.Der Wächterrat, ein islamisches Kontrollgremium, hatte für die Wahl nur sechs Kandidaten zugelassen. Zwei zogen sich vor der ersten Abstimmung bereits zurück. Die Wahllokale sind noch bis 18.00 Uhr Ortszeit (16.30 Uhr MESZ) mit der Möglichkeit zur Verlängerung geöffnet. Mit ersten Ergebnissen wird am Samstag gerechnet.