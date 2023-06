Wieder Morddrohung gegen den Trentiner Landeshauptmann: Solidarität mit Fugatti

Maurizio Fugatti - Foto: © ANSA / Facebook/Provincia Trento

Auch Minister Matteo Salvini äußert sich

Foto: © ANSA / Twitter Matteo Salvini

Die Spezialeinheit Digos ermittelt nun. Erst Ende Mai hatte ein Postangestellter einen an den Trentiner Landeshauptmann adressierten Umschlag mit einer Kugel gefunden. Im Jahr 2021 war Fugatti unter Polizeischutz gestellt worden – auch damals hatte er wegen seiner Positionen zum Großraubtiermanagement Todesdrohungen erhalten. Die Solidarität ist groß: „Es scheint, dass es im Trentino nicht mehr möglich ist, das eigene Land zu verwalten oder autonom zu denken“, sagte der Abgeordnete Claudio Cia, wie die Trentiner Tageszeitung „l'Adige“ berichtet.Der Trentiner Landtag und die Landesregierung scharten sich hinter Fugatti: Diese Art von Gewalt sei verachtenswert und äußerst schwerwiegend und könne nicht toleriert werden.„Abscheuliche, beschämende und kriminelle Schriften“, schreibt Verkehrsminister Matteo Salvini via Twitter. „Solidarität mit dem Präsidenten der Autonomen Provinz Trient, Maurizio Fugatti, Opfer des gewalttätigen Hasses des Nein-Komitees, das uns mit noch mehr Kraft und Überzeugung auf den – konstruktiven und friedlichen – Weg des JA drängt“.„Ich bin traurig und besorgt über die Nachricht einer neuen Morddrohung an Landeshauptmann Fugatti, mit einer Aufforderung, ihn zu töten, begleitet von Symbolen, die an die Roten Brigaden und das No-Tav-Symbol erinnern“, sagte Roberto Calderoli, Minister für regionale Angelegenheiten und Autonomie: „Ich drücke Fugatti eine doppelte Solidarität und Nähe aus, eine institutionelle als Minister und eine persönliche, als Freund und als Mitglied der Lega Nord, der Maurizio seit fast 3 Jahrzehnten kennt und schätzt. Wir sind Zeugen einer gefährlichen und beunruhigenden Eskalation, die hoffentlich von niemandem unterschätzt wird.“Auch Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti äußerte sich so, wie „l'Adige“ berichtet: „Ich spreche dem Landeshauptmann Maurizio Fugatti meine Solidarität angesichts der gewalttätigen Drohungen aus, die er erhalten hat.“