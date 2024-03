4 Tage arbeiten, 3 Tage frei – Was sagen Sie dazu? Stimmen Sie ab!

Testphase in zahlreichen Staaten

Belgien und Island als Vorreiter

Viele wünschen sich einen besseren Ausgleich zwischen Beruf und Freizeit: Nur noch 4 anstatt 5 Tage in der Woche zu arbeiten scheint dabei eine vielversprechende Lösung zu sein. Wie eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung herausfand, wünschen sich in Deutschland ganze 81 Prozent der Befragten die Einführung der 4-Tage-Woche Doch funktioniert dieses Arbeitsmodell für Angestellte und Unternehmen gleichermaßen? Pilotprojekte in zahlreichen europäischen Staaten ziehen ein positives Fazit.In Großbritannien testeten 61 Unternehmen im Jahr 2022 die 4-Tage-Woche im Rahmen eines Pilotprojektes. 54 davon wollten das Arbeitszeitmodell fortführen, wie die ARD meldet.Auch in Deutschland haben Anfang Februar im Rahmen eines Pilotprojektes 45 Unternehmen die 4-Tage-Woche eingeführt. Angestellte sollen dort für 6 Monate nach dem 100-80-100-Prinzip arbeiten: 100 Prozent Leistung bei 80 Prozent Arbeitszeit und 100 Prozent Bezahlung.Auch in anderen Staaten – wie etwa in Schottland, Finnland, Spanien, und Schweden – gab es bereits ähnliche Experimente, bei denen eine Umsatzsteigerung für die Unternehmen und eine Reduzierung der Krankheitsrate bei den Beschäftigten festgestellt werden konnte. Auch die Zahl der Kündigungen nahm ab, wie „MDR Wissen“ meldet.In Belgien und Island können Arbeitnehmer bereits seit November 2022 selbst entscheiden, ob sie an 4 oder an 5 Tagen in der Woche arbeiten möchten. Die wöchentliche Arbeitszeit wird dabei nicht reduziert, sondern lediglich anders verteilt – und auch das Gehalt bleibt gleich. „Das Ziel ist es, den Menschen und Unternehmen mehr Freiheit bei der Gestaltung ihrer Arbeitszeit zu geben“, erklärt der belgische Premierminister Alexander de Croo zur Einführung der 4-Tage-Woche Auch in Italien gibt es bereits erste Gehversuche in Sachen 4-Tage-Woche : So führte Lamborghini im Dezember 2023 als erster Autobauer in Europa eine verkürzte Arbeitswoche ein. Diese beinhaltet eine abwechselnde 5-Tage- und eine 4-Tage-Woche für Mitarbeiter, die in 2 Schichten (vormittags und nachmittags) und in der Mittelschicht arbeiten, sodass insgesamt 22 Arbeitstage pro Jahr eingespart werden, geht aus dem Abkommen zwischen dem Konzern mit Sitz im italienischen Sant'Agata Bolognese, und den Gewerkschaften hervor.