Die Folgen der Teuerung: 6 von 10 Konsumenten schnallen den Gürtel enger

Vor allem untere Einkommensschichten betroffen

Weniger Lebensmittel verschwenden

Laut einer Studie, die vom italienischen Genossenschaftsverband Legacoop und dem Meinungsforschungsinstitut Ipsos durchgeführt wurde, schränken 57 Prozent der Verbraucher ihre Einkäufe ein und jeder zweite (51 Prozent) spart bei den Ausgaben für Kultur und Freizeitaktivitäten. 53 Prozent reduzieren laut der Studie auch ihren Strom- und 44 Prozent ihren Gasverbrauch.Diese Konsumzurückhaltung dürfte sich laut der Umfrage auch in Zukunft fortsetzen – und gespart wird vor allem bei den Dingen, die am ehesten verzichtbar erscheinen: allen voran der Unterhaltung. So wollen 57 Prozent der Italiener in den nächsten 3 Monaten ihre Ausgaben für Unterhaltung und Freizeit kürzen, 52 Prozent setzen den Rotstift bei Restaurantbesuchen und Reisen an, 42 Prozent wollen bei der Bekleidung sparen.Die Studie bestätigt auch, dass die unteren Einkommensschichten am stärksten von der Teuerung betroffen sind – und auch am stärksten gegensteuern. So gaben bei den Beziehern niedriger Einkommen ganze 74 Prozent der Befragten an, sich beim Einkaufen einschränken zu müssen, während es in der Mittelschicht 40 Prozent sind – und im Schnitt über alle Bevölkerungsschichten 57 Prozent.Auch bei den Ausgaben für Strom und Freizeit sind deutlich mehr Verbraucher der unteren Einkommensschichten zum Sparen gezwungen (71 und 66 Prozent) als im Durchschnitt (53 und 51 Prozent).Und wie wird konkret gespart? Die meisten Befragten – 51 Prozent - kaufen weniger überflüssige Produkte und greifen vermehrt bei Sonderangeboten (46 Prozent) zu.Und zumindest einen positiven Effekt hat die Entwicklung: Immerhin fast jeder zweite Verbraucher (49 Prozent) gab an, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.