„Die Hälfte unserer Pensionen hat unter 1000 Euro brutto“

„Auch liegt fast die Hälfte unserer Pensionen unter 1000 Euro brutto und bereits eine unerwartete Ausgabe gefährdet das Familienbudget“, erläutert Ebner.Die Mittel, die auf lokaler Ebene von der öffentlichen Hand bereitgestellt werden, lösen laut ihm das Problem nicht strukturell: „Daher unsere Forderung nach einer Einkommenspolitik, die die Kaufkraft der Löhne und Renten sichert. Eine Forderung, die auch bei einer sinkenden Inflationsrate weiterhin gültig ist und die wir mit den beiden von CGIL und UIL für den 17. und 24. November ausgerufenen Streiktagen weiterverfolgen werden.“Die Rentner würden als eine Art Bankomat für die Staatskasse benutzt: „Dies gilt für die bestehenden Renten, die über das Vierfache des Mindestbetrags hinaus unzureichend angepasst werden, als auch für diejenigen, die kurz vor der Pensionierung stehen. Bei der Quote 103 wird der Rentenbetrag zur Gänze mit dem Beitragssystem berechnet, was sich negativ auf die Leistung auswirken wird. Auch wird ein großer Teil der öffentlich Bediensteten aufgrund einer Änderung der geltenden Regeln für die Berechnung der Renten in den nächsten Jahren abgestraft. Anstatt die Senioren zur Kasse zu bitten, täte der Staat gut daran, die Mittel dort zu suchen, wo sie wirklich sind: bei den zusätzlichen Gewinnen bestimmter Wirtschaftszweige und durch eine strikte Bekämpfung der Steuerhinterziehung.“