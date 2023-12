Herkunftskennzeichnung: „Welchen Mehrwert haben die Konsumenten?“

„Wenn es um ein bewusstes Konsumieren und um die Information zur Herkunft von Lebensmitteln geht, haben wir schon immer den Weg der Sensibilisierung von Betrieben und Konsumenten vorgeschlagen. Anstatt Betriebe zu Verpflichtungen zwingen, sollte also mehr auf Sensibilisierung gesetzt werden. Und so sollte auch die Kennzeichnung der Herkunft auf freiwilliger Basis erfolgen!“, unterstreicht der hds-Präsident, der den Mehrwert des jetzigen Gesetzes in Frage stellt, da die Herkunftsangabe nicht immer etwas über Qualität eines Produktes aussagt: „Welchen Mehrwert schafft die Bestimmung für die Konsumenten?“Also kein weiterer Zwang und keine zusätzliche Bürokratie, sondern dafür Freiwilligkeit und Sensibilisierung, so der hds abschließend.