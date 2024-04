KI dürfte Jobs kosten, schafft aber auch neue

Technologie verändert Arbeitsmarkt

„Fast alle Arbeitsplätze werden auf die eine oder andere Weise von KI betroffen sein“, sagte Adecco-Chef Denis Machuel. „ KI kann ein Jobkiller sein, aber auch ein Jobbeschaffer.“ Weil sich der Kampf um Mitarbeiter mit KI-Kenntnissen verschärft, dürften deren Gehälter signifikant steigen.Vor 10 Jahren sei die Angst umgegangen, dass viele Arbeitsplätze durch die Digitalisierung vernichtet würden. Tatsächlich seien durch die Digitalisierung viele Arbeitsplätze geschaffen worden. „Wir glauben, dass sich die Zahl der durch KI geschaffenen und der vernichteten Arbeitsplätze die Waage halten werde.“Die Erhebung untermauert einen sich bereits abzeichnenden Trend. So kam eine im Mai 2023 veröffentlichte Studie des Weltwirtschaftsforums (WEF) zum Schluss, dass unter anderem der zunehmende Technologieeinsatz das Arbeitsumfeld stark verändern und bis 2027 zum Verlust von Millionen Jobs führen dürfte: Weltweit würden bis dahin 83 Millionen Stellen verloren gehen, während 69 Millionen neue entstehen dürften. Am schnellsten wachsen dürfte dabei die Nachfrage nach Spezialisten für die Bereiche KI und maschinelles Lernen, Informationssicherheit sowie Nachhaltigkeit.Wegen des Vormarsches von KI-Anwendungen wie ChatGPT und Co. ist es zuletzt bei Technologieunternehmen, darunter Riesen wie der Google-Mutter Alphabet, Microsoft oder Amazon, zu Entlassungswellen gekommen. Anfang dieses Jahres stellte Europas größtes Softwarehaus SAP Tausende Stellen auf den Prüfstand.