Rom: Renten-Erhöhungen sollen im Juli kommen

Erhöhungen gelten für 2 Jahre

Das Haushaltsgesetz sieht für Renten, die gleich oder geringer als der INPS-Mindestbetrag sind, für das Jahr 2023 eine Erhöhung von 1,5 Prozent vor. Für Über-75-Jährige ist der Aufschlag am größten: statt 563,74 gibt es für sie 599,82 Euro. 6,4 Prozent, also eine Erhöhung auf 572,19 Euro pro Monat sind es für alle.Die Maßnahme sieht auch vor, dass für 2024 – unter vollständiger Streichung der 2023 angewandten Zuschläge – eine Erhöhung um 2,7 Prozent auf den neuen (noch festzulegenden) INPS-Mindestbetrag ohne Altersunterscheidung eingeführt wird. Etwa 15 Euro pro Monat sind zu erwarten.Im Jahr 2025 verfallen alle Erhöhungen. Sie gelten also nur für 2 Jahre, unabhängig von etwaigen Inflationsanpassungen, die für 2023 7,3 Prozent betragen, für 2024 5,5 Prozent.Ab wann die Erhöhungen in Kraft treten, ist noch nicht offiziell bekannt. Der „Corriere della Sera“ meldet mit Berufung auf Quellen aus dem Arbeitsministerium, dass der Grund für die Verzögerung der Auszahlung gerade darin liegt, dass nicht ganz klar ist, wer in den Genuss der höheren Renten kommen soll. Geschätzt wird, dass 2 Millionen Rentner profitieren sollen.Das INPS hat Anfang April ein Rundschreiben mit den allgemeinen Kriterien für die Anwendung der Maßnahme herausgegeben. Daraufhin hat ein weiterer Austausch mit dem Arbeitsministerium stattgefunden, um offene Punkte zu klären.Nun scheint es so zu sein, dass mit der Juli-Tranche die ersten Erhöhungen eintreffen könnten, eventuell sogar schon im Juni, einschließlich der Rückstände ab Jänner 2023.Insgesamt ist mit Kosten von 480 Millionen Euro im Jahr 2023 und 379 Millionen Euro im Jahr 2024 zu rechnen.