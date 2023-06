Sprintstart für „BTP Valore“: Zeichnung für 2 Milliarden Euro am zweiten Tag

5,43 Milliarden Euro am Montag

Wie berichtet, können seit dem gestrigen Montag und noch bis Mittwoch die neuen Staatsanleihen „BTP Valore“ über jede beliebige Bank gezeichnet werden.Am ersten Tag hat die für Kleinanleger reservierte Staatsanleihe mit steigenden Zinsen 5,43 Milliarden Euro gesammelt, am heutigen Dienstag sind es bereits 2 Milliarden Euro, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa.Die Performance am ersten Tag der Platzierung ist deutlich höher als am ersten Tag der Emission der letzten „BTP Italia“ im März, als 3,67 Milliarden Euro ausgegeben wurden.Die 4-jährige Anleihe bietet eine garantierte Mindestrendite von 3,25 Prozent für die ersten 2 Jahre und 4 Prozent für die restlichen 2 Jahre, zuzüglich einer Treueprämie von 0,5 Prozent, wenn sie bis zur Fälligkeit im Portfolio gehalten wird.