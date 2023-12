Südtirol auf Platz 7 der beliebtesten Winterurlaubsziele

Südtirol befindet sich unter den Top 11 der beliebtesten Reiseziele für Wintercamping. - Foto: © BeyondSurfing

Beyond Surfing bezeichnet sich selbst als „unabhängiges Winter- und Wassersport-Magazin“ und hat 7495 der beliebtesten Reiseziele für einen Winterurlaub anhand der Anzahl ihrer Google-Suchanfragen analysiert und ausgewertet.Ergeben hat die Analyse ein Ranking. Zu den 5 beliebtesten Ländern für Winterurlaub zählen Deutschland, Österreich, Finnland, Tschechien und Norwegen. Das Ranking der beliebtesten Reiseziele für Wintercamping führt Lappland (Finnland) an. Südtirol landet auf Platz 7, Nordtirol auf Platz 9.Die Analyse beschreibt Südtirol als Region mit erstklassigen Skigebieten, die im Winter „eine Mischung aus Wintersport, Naturschönheit, kulturellemReichtum und kulinarischen Genüssen“ biete. Insgesamt fallen 960 Google-Suchanfragen im Monat. Im Vergleich: Auf Lappland kommen 3800 Suchanfragen pro Monat.Als beliebteste Städte und Dörfer gelten: Meran, Bozen, Brixen, Sterzing, Glurns, Klausen, Dorf Tirol, Bruneck, Leifers, Kaltern an der Weinstraße, Hafling, Schlanders, Toblach, Kastelruth, Neumarkt, Winnebach, Jenesien, Wolkenstein in Gröden, Schenna, Innichen, Algund, Kolfuschg, Lana, Sankt Ulrich, Vierschach.