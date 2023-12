Abendkleid von Diana für mehr als 1,1 Millionen Dollar versteigert

Ein von Audrey Hepburn in 'Charade' getragenes Kleid von Givenchy und im selben Film getragener Mantel flankieren das von Prinzessin Diana getragene Abendkleid von Jacques Azagury bei der Auktion „'Hollywood Legends“ at Julien's Auctions in Gardena, Kalifornien. - Foto: © ANSA / CAROLINE BREHMAN

Die weiße Bluse, die Diana für ihr Verlobungsfoto getragen hatte, erzielte einen Preis von 381.000 Dollar. - Foto: © ANSA / CAROLINE BREHMAN

Diana ist bis heute die „Königin der Herzen“ vieler Fans

Ursprünglich war die mit Sternen verzierte Abendrobe von Modeschöpfer Jacques Azagury auf bis zu 200.000 Dollar geschätzt worden. Nun handelt es sich um das teuerste auf einer Auktion verkaufte Kleid, das Diana getragen hat. Es ist fast doppelt so teuer wie der bisherige Rekordhalter, ein Samtkleid von Victor Edelstein von 1991, das bei einer Auktion im Januar 604.800 Dollar erzielt hatte.Eine weiße Bluse, die Diana 1981 für ihr Verlobungsfoto mit dem heutigen König Charles III. getragen hatte und die auf bis zu 100.000 Dollar geschätzt worden war, wurde nun für 381.000 Dollar versteigert. Erst im September war der berühmte Pullover mit vielen weißen und einem schwarzen Schaf, mit dem Diana 1981 bei einem öffentlichen Auftritt Aufsehen erregt hatte, in New York für 1,1 Millionen Dollar versteigert worden.Die Mutter der britischen Prinzen William und Harry war in der Nacht zum 31. August 1997 mit 36 Jahren in Paris bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Bis heute hat die Ex-Frau des britischen Thronfolgers Charles als „Königin der Herzen“ viele Fans weltweit.Bei der neuen Auktion in Los Angeles erzielten auch Kleidungsstücke von Hollywood-Stars wie Audrey Hepburn, Gloria Swanson oder Barbra Streisand jeweils mehrere Zehntausend Dollar.