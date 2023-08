Aktuelle Erhebung: Meran eine der Kokain-Hochburgen in Italien

Cannabis und andere Drogen in Italien

Zwischen 2020 und 2022 ist der Konsum von Ketamin in einigen Städten wie Mailand (von 6 auf 14 Milligramm pro Tag pro 1000 Einwohner), Bologna (von 12 auf 22) und Florenz (von 8 auf 18) deutlich angestiegen. (Hier lesen Sie mehr zum Thema.) Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse der Studie des Forschungsinstituts Mario Negri, die vom Ministerrat finanziert und in einem Bericht an das Parlament veröffentlicht wurden, dass in Nuoro, Cagliari und Triest der höchste Cannabis-Konsum pro Kopf verzeichnet wird.Die Untersuchung umfasste 33 Städte in 20 Regionen. Die Methode analysierte die Rückstände von Betäubungsmitteln im Abwasser.Die Analyse offenbarte erhebliche Unterschiede zwischen den Städten. Bei Kokain wurden die höchsten Werte von mehr als 20 Dosen pro Tag pro 1000 Einwohner in Pescara, Montichiari, Venedig, Fidenza, Rom, Bologna und Meran gemessen, während der Verbrauch in Belluno und Palermo mit 1 bis 4 Dosen pro Tag pro 1000 Einwohner am niedrigsten war.Im Fall von Cannabis wurden Verbrauchsraten von mehr als 100 Dosen pro Tag pro 1000 Einwohner in Nuoro, Bologna, Fidenza, Cagliari, Trient und Triest festgestellt, während Belluno einen täglichen Verbrauch von 12 Dosen pro 1000 Einwohner aufwies.Die erhobenen Daten ermöglichten auch Einblicke in den Konsum neuer psychoaktiver Substanzen. Die Verwendung von Ketamin wurde in fast allen analysierten Städten mit einem Durchschnitt von 5 Milligramm pro Tag pro 1000 Einwohner festgestellt, wobei einige Hauptstädte wie Bologna, Cagliari, Florenz, Mailand, Turin und Venedig überdurchschnittliche Werte aufwiesen.Der Konsum von Metamphetamin blieb konstant, wobei Rom höhere Werte verzeichnete. Was Ecstasy (MDMA) betrifft sei nach dem Rückgang im Jahr 2020 im Herbst 2021 ein Anstieg zu verzeichnen gewsen, wahrscheinlich in Zusammenhang mit der Wiedereröffnung der Diskotheken nach dem Stopp wegen der Pandemie.