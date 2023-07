Nach Unwettern: Aufräumarbeiten dauern an – Zahlreiche Wehrleute im Einsatz

Die Fahrzeuge wurden von der Lawine verwüstet. - Foto: © FFW

Geiselsberg: Keller werden geräumt

Der Schutt türmt sich vor dem Haus in Geiselsberg. - Foto: © FFW Geiselsberg

Die Wehrleute in Geiselsberg beim Schaufeln. - Foto: © FFW Geiselsberg

Die Einsatzkräfte räumen den Keller auf. - Foto: © FFW Geiselsberg

Auch Bagger sind im Einsatz. - Foto: © FFW Geiselsberg

Person mit Drehleiter gerettet

Die verletzte Person wurde mit der Drehleiter geborgen. - Foto: © FFW Oberolang

Mitten im Schlamm musste die Drehleiter ausgefahren werden. - Foto: © FFW Oberolang

Die Person wurde sicher über den Bach gebracht. - Foto: © FFW Oberolang

Der Brunstbach in Oberolang trat über die Ufer. - Foto: © FFW/privat

Straßen wurden überschwemmt. - Foto: © FFW/privat

Der Brunstbach riss viel Material und Bäume mit. - Foto: © FFW/privat

Die Unwetter am Samstagabend haben vor allem am Grödner Joch und in Olang großen Schaden angerichtet (Hier gibt es eine Bilanz). Am Grödner Joch verschüttete eine Gerölllawine mehrere Autos, während in Geiselsberg der Furkelbach über die Ufer trat und Straßen und Häuser überschwemmte. Im oberen Drohnenvideo sieht man das Ausmaß der Überschwemmung.Die Feuerwehren sind seit Samstagabend im Dauereinsatz. Am Grödner Joch in Kolfuschg sind Wehrleute mit 2 Baggern vor Ort und befreien am heutigen Montag die letzten Autos aus der Gerölllawine. 3 Autos wurden bereits am Sonntag befreit. Ein weiteres Auto liegt noch unter den Trümmern.„Möglicherweise ist noch ein 5. Fahrzeug unter der Lawine. Der Metalldetektor hat etwas angezeigt. Möglicherweise ist es aber nur ein Metallteil oder Fahrrad. Im Laufe des Tages werden wir es wissen“, sagt der Kommandant der Feuerwehr Kolfuschg, Jouk Oberbacher.Die Autos sind allesamt vollkommen zerstört. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. „Als die ersten Steine die Fahrzeuge erreichten, brachten sich die Insassen sofort in Sicherheit. Sie übernachteten in der nahe gelegenen Militär-Kaserne“, so der Kommandant.Auch in Geiselsberg sind die Wehrleute noch voll im Einsatz. Sie sind gerade dabei, die verschütteten Keller des Hauses zu befreien, das am Samstagabend vom Furkelbach überschwemmt wurde.„Die Besitzer hatten Glück: Ins Erdgeschoss ist nur sehr wenig Wasser eingedrungen. Nur die Keller wurden verwüstet“, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Geiselsberg, René Töchterle.Bereits am gestrigen Sonntag war die Feuerwehr Geiselsberg im Einsatz, um die Straße nahe des Furkelbachs zu räumen. Auch die Brücken, die nicht weggerissen wurden, mussten freigelegt werden. „Die wichtigen Brücken haben standgehalten. Nur 2 Brücken, die zu Wanderwegen und Parkplätzen führen, wurden mitgerissen“, erklärt der Kommandant.Am Sonntagmorgen musste auch die Feuerwehr Oberolang nach Geiselsberg ausrücken, um eine Person mit der Drehleiter von der einen zur anderen Uferseite des Furkelbachs zu bringen. Die Person musste nämlich nach einer Verletzung ins Krankenhaus gebracht werden und konnte den Bach nicht überqueren.Die Feuerwehr Oberolang war am Sonntag auch am Brunstbach im Einsatz. Dieser war über die Ufer getreten und überschwemmte Straßen.Bereits vergangenes Jahr trat der Furkelbach nach einem Unwetter über die Ufer und wurde zu einem reißenden Strom. Man habe reagiert und eine Mauer am Bach gebaut. Nur münde ein zweiter Bach etwas weiter oben in den Furkelbach. Dieser habe so viel Material zu Tal gebracht, dass die Mauer bald aufgefüllt war und der Bach überlief, so Töchterle.