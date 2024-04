Schwerer Vorwurf: 23-Jähriger von Türstehern in Bozen verprügelt

Von mehreren Türstehern verprügelt

Die Ermittlungen laufen

Gegen 2.40 Uhr wurde die Polizei zum Parkplatz des Nachtlokals gerufen, heißt es in einer Aussendung der Quästur . Beim Eintreffen fanden die Beamten einen 23 Jahre alten Einheimischen vor, wie er auf dem Boden des Parkplatzes lag. Weil er über starke Schmerzen am rechten Bein und auf der linken Seite der Brust klagte, wurde ein Krankenwagen zum Einsatzort gerufen.Auf Rückfrage der Beamten, wie es zu den Verletzungen gekommen war, schilderte der 23-Jährge, dass er offenbar eine verbale Auseinandersetzung mit einem Mann im Lokal hatte.Daraufhin wurde der 23-Jährige offenbar von 3 oder 4 Türstehern gepackt und in einen Aufzug gezwängt. Während der Aufzug vom Nachtlokal, das sich im fünften Stock befindet, in Richtung Ausgang ins Erdgeschoss fuhr, sollen die Türsteher dem jungen Einheimischen wiederholt Tritte und Faustschläge verpasst haben.Der genaue Tathergang ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei sind noch im Gange. Da es in derselben Nacht im gleichen Lokal zu mehreren Ausschreitungen gekommen war, ohne dass das Sicherheitspersonal oder die Lokalbetreiber die Beamten darüber informiert hatte, hat Polizeiquästor Paolo Sartori angeordnet, das Lokal genauer auf Probleme und in Bezug auf die öffentliche Sicherheit zu prüfen.