Finanzpolizei: Kompatscher hat Wahlkampfkosten deutlich überschritten

Strafe in Höhe von 205.000 Euro

Kompatscher: „Muss ein Fehler sein“

Der Vorwurf: Kompatscher soll im Landtagswahlkampf 2018 rund 100.000 Euro an Wahlkampfausgaben unrechtmäßig verwendet haben.Dem Landeshauptmann könnte nun eine saftige Strafe drohen: Die Finanzpolizei fordert Kompatscher auf, eine Geldstrafe in Höhe von 205.000 Euro zu zahlen.Kompatscher kann beim Landesverwaltungsgericht Bozen Berufung einlegen. „Ich bin überzeugt, dass es sich um einen Fehler handelt, denn alle Instanzen haben die Verwendung der Parteimittel immer als korrekt bewertet“, so der Landeshauptmann gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa.Die Ermittlungen werfen einen Schatten auf die neue Landesregierung, die derzeit gewählt werden soll – im STOL-Liveticker lesen Sie mehr dazu.