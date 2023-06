Gipfelkreuz-Debatte: Das sagt der AVS-Chef dazu

Georg Simeoni.

„ Ich finde aber schon, dass man irgendwann sagen muss: Jetzt ist genug mit den ganzen Installationen auf den Bergen. ” — Georg Simeoni

Das Gipfelkreuz auf dem Hirzer. - Foto: © Sch

Georg Simeoni: Was heißt zeitgemäß? Wenn einer ein Gipfelkreuz aufstellen will und die Genehmigung hat, dann kann er das tun. Gipfelkreuze gehören zu unserer christlichen Kultur dazu und stören mich deshalb nicht.Simeoni: Ich glaube, es ist der Drang des Menschen, Markierungen zu setzen. Man will damit zeigen, dass man auf der Spitze war und vielleicht auch dem Herrgott danken.Simeoni: Meines Erachtens auch. Aber das hängt von der religiösen Einstellung eines jeden Einzelnen ab.Simeoni: Nein, mit einem Kreuz geht er wohl nicht verloren, wobei ein Kreuz auch nicht unbedingt notwendig ist.Simeoni: Wir als Alpenverein haben uns nie die Arbeit angetan, die Gipfelkreuze zu zählen. Das wäre eine riesengroße Arbeit. Es stimmt aber wohl, dass auf vielen Gipfeln und Hügeln ein Kreuz steht. Das heißt aber nicht, dass ich jemanden verbieten möchte, weitere Kreuze aufzustellen. Im Gegenteil: Wenn einer die Genehmigung hat und den Willen, soll das nicht unser großes Problem sein. Wer will, soll ein Gipfelkreuz aufstellen.