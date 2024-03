Großer Aufholbedarf bei Impfungen in Südtirol: Studie untersucht Gründe

5 Studien zum Impfverhalten in Südtirol

Corona als Wendepunkt im Impfverhalten

Prof. Dr. Christian Wiedermann.

Die Impfsituation in Südtirol

Südtirols kulturelle Vielfalt als Herausforderung

Unterschiede zwischen Stadt und Land

Einfluss gesellschaftlicher und politischer Faktoren

Familie und Freundeskreis steuern Impfentscheidungen

Bildungsniveau und Impfbereitschaft

Impfverhalten auch vom Alter abhängig

Die Rolle der Medien

Die Rolle der Hausärzte

Frühjahr 2024: Risiko einer Masernepidemie in Südtirol ?

5 Handlungsempfehlungen für die Zukunft

„Unsere Untersuchungen liefern nicht einzig Erkenntnisse zum Impfverhalten der Südtiroler Bevölkerung. Sie beleuchten zudem die Herausforderungen der öffentlichen Gesundheitspflege und bieten Handlungsempfehlungen für künftige Impfkampagnen und Anti-Pandemie-Maßnahmen“, erklärt Prof. Dr. Christian Wiedermann, Ex-Primar für Innere Medizin und seit 2021 Forschungskoordinator des Instituts für Allgemeinmedizin.Während und gegen Ende der Corona-Pandemie – zwischen 2021 und 2023 – führte das Institut für Allgemeinmedizin und Public Health Bozen in Zusammenarbeit mit Südtirols Landesinstitut für Statistik ASTAT und dem Forum Prävention 5 umfangreiche Studien zum Impfverhalten der Bevölkerung in Südtirol durch.„Ziel der Untersuchungen unserer Forschungsgruppe war es, die Gründe für die Impfzögerlichkeit vieler Bürger kennenzulernen“, sagt Prof. Wiedermann.Die Corona-Pandemie habe nicht nur die Dringlichkeit von Impfungen hervorgehoben, sondern auch große Herausforderungen bei der Einführung von Impfstoffen aufgezeigt. „Corona markierte in Südtirol zweifelsohne einen Wendepunkt im Impfverhalten vieler Menschen, schärfte die Pandemie doch das Bewusstsein für Impfungen“, sagt Prof. Wiedermann.„Trotz global hoher Akzeptanz blieben in Südtirol Herausforderungen bestehen. Interessanterweise dürfte die Impfskepsis 2023 im Vergleich zu 2021 und den Vorjahren noch zugenommen haben – ein Phänomen, das wohl mit anhaltendem Vertrauensverlust in die Gesundheitspolitik während der Pandemie zusammenhängt“, analysiert Prof. Wiedermann.Die Pandemie habe die Notwendigkeit zielgruppenorientierter Informationskampagnen zur Überwindung von Impfzögerlichkeit aufgezeigt. „Solche Initiativen sind wichtig, um die Impfraten zu erhöhen und das Vertrauen in das öffentliche Gesundheitssystem zu stärken“, betont Prof. Wiedermann.Die Ergebnisse der 5 Studien lassen Forschungskoordinator Prof. Wiedermann folgendes Bild der Impfsituation in Südtirol skizzieren: „Misstrauen gegenüber Gesundheitsinstitutionen und Desinformation bedingen die derzeit vorherrschende Impfsituation im Land. Insbesondere Mentalitätsunterschiede zwischen den Sprachgruppen erfordern angepasste Strategien der Aufklärung und Wissensvermittlung, um vertrauensbildende Maßnahmen zu entwickeln.“Die Studien zeigen auf, dass in Südtirol durch die kulturelle und sprachliche Vielfalt einzigartige Voraussetzungen für Impfentscheidungen gegeben sind. „Deutschsprachige Bürger weisen eine höhere Impfzögerlichkeit auf als Bürger italienischer Muttersprache. Das Impfverhalten könnte auf kulturelle und historisch gewachsene Unterschiede zurückzuführen sein. Daten zur ladinischen Sprachgruppe waren begrenzt“, erläutert Prof. Wiedermann.„Von Misstrauen gegenüber Gesundheitsinstitutionen bis hin zu Desinformation – die Hürden für eine flächendeckende Impfbereitschaft sind vielfältig“, unterstreicht Wiedermann, „Unsere Studien liefern die Erkenntnis, dass eine wirksame Aufklärung der Südtiroler Bevölkerung nur dann gelingen kann, wenn Gesundheitskampagnen auf alle Sprachgruppen abgestimmt werden“.In Südtirols ländlichen Gebieten ist die Impfzögerlichkeit stärker ausgeprägt als in den Städten. „Dies könnte möglicherweise mit nicht immer einfachen Zugangsmöglichkeiten zu Gesundheitsdiensten und zu verlässlichen Informationen zu tun haben“, kommentiert Prof. Wiedermann die Daten.Die geringere Bevölkerungsdichte, aber auch das soziale Umfeld fördern laut Wiedermann gerade im ländlichen Raum die Verbreitung von Fehlinformationen und eine niedrigere Risikowahrnehmung für Infektionskrankheiten.„Demgegenüber zeigt sich in Südtirols Städten – wohl durch ein höheres Gesundheitsbewusstsein, besseren Zugang zu medizinischen Einrichtungen und zu vielfältigeren, weil vermehrt auch italienischsprachigen Informationsquellen – eine höhere Impfakzeptanz“, erläutert Prof. Christian Wiedermann.Das Impfverhalten der Südtiroler Bevölkerung wird maßgeblich von gesellschaftlichen und politischen Faktoren beeinflusst. „Bildung, Zugang zu verlässlichen Informationen und das Vertrauen in Gesundheitsbehörden spielen dabei eine entscheidende Rolle. Politische Faktoren, wie das Vertrauen in das öffentliche Sanitätswesen und Südtirols Autonomie, prägen ebenfalls die Impfbereitschaft“, fasst Prof. Wiedermann zusammen.Viele Südtiroler Bürger verlassen sich bei ihrer Entscheidung für oder gegen das Impfen auf Informationen und Ratschläge aus ihrem familiären und privaten Umfeld. „Das starke Vertrauen in nahestehende Personen – verstärkt durch Skepsis gegenüber offiziellen Quellen – und der Wunsch nach sozialem Zusammenhalt, fördern das Bevorzugen der familiären und privaten Informationsquellen in Südtirol . In einer Region, in der sprachlich-kulturelle Zugehörigkeit prägend für das Selbstverständnis vieler Bürgerinnen und Bürger ist, wird diese Tendenz noch verstärkt“, führt Prof. Wiedermann aus.Diese Dynamiken seien ein Beleg für die Notwendigkeit, gesundheitspolitische Aktionen sprachgruppen- und kultursensibel zu gestalten, um das Vertrauen in Impfungen erhöhen zu können.Die Studien zeigten, dass Bildungsunterschiede – neben sprachgruppenspezifischen Faktoren und dem Unterschied im Impfverhalten zwischen Stadt und Land – Impfzögerlichkeit mitbedingten: Ein höheres Bildungsniveau geht mit einer höheren Impfbereitschaft einher, ein niedrigeres Bildungsniveau führt hingegen oft zu mehr Impfzögerlichkeit.„Eine bessere Bildung ermöglicht es den Menschen, wissenschaftliche Informationen besser zu verstehen, Desinformation zu erkennen und Fake News zu entlarven“, hebt Prof. Wiedermann hervor. Bildungsinitiativen seien daher entscheidend, um die öffentliche Gesundheit zu schützen.Die Einstellung zur Impfung variiert auch mit dem Alter. „Jüngere Menschen zeigen mehr Impfzögerlichkeit, oft beeinflusst durch Social Media. Ältere Menschen vertrauen hingegen eher traditionellen Medien und erkennen die Vorteile von Impfungen an. Das erklärt die höhere Impfbereitschaft dieser Bevölkerungsgruppe“, sagt Prof. Wiedermann.Die Nutzung von Medien hat einen erheblichen Einfluss auf das Impfverhalten in Südtirol . „Personen, die sich hauptsächlich über Social Media und das Internet informieren, sind möglicherweise stärker Desinformationen und impfkritischen Botschaften ausgesetzt. Die Algorithmen sozialer Netzwerke neigen dazu, Nutzer mit Inhalten zu versorgen, die ihre bestehenden Überzeugungen bestätigen, was zur Bildung von Echokammern führen kann, in denen impfskeptische Ansichten verstärkt werden“, erklärt Prof. Christian Wiedermann, der auf die Wichtigkeit wissenschaftlich fundierter Gesundheitsinformation verweist.Südtirols Ärzte für Allgemeinmedizin spielen eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Impfbereitschaft in der Bevölkerung. „Die Bürger nehmen sie als vertrauenswürdige Gesundheitsberater wahr. Im persönlichen Gespräch mit ihren Patienten können Hausärzte auf Bedenken eingehen, über Impfstoffe aufklären und als Vorbilderagieren“, unterstreicht Prof. Wiedermann.„Wenn ein Hausarzt seine Patienten proaktiv über Impftermine informiert, kann dies die Impfraten erhöhen.“ Der ärztliche Wissensaustausch in einer Gemeinschaftspraxis könne zudem eine positive Kommunikation über Impfungen stärken.In Österreich, aber auch im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt und in den USA sorgt derzeit die Zunahme von Masernfällen für Schlagzeilen ( Hier lesen Sie mehr dazu ). Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent für Herdenimmunität.„In Südtirol , wo Impfskepsis verbreitet ist, sind die Impfraten allgemein und auch für Masern viel zu niedrig, was das Ausbruchsrisiko steigert. Aktuelle Masernfälle in den Nachbarregionen verdeutlichen die Gefahr. Daher ist es entscheidend, durch gezielte Aufklärung Vertrauen in Impfungen zu stärken, um dem Ausbruch einer Masern-Epidemie in Südtirol vorzubeugen“, bekräftigt Prof. Wiedermann.Aus den Untersuchungen des Südtiroler Instituts für Allgemeinmedizin und Public Health können 5 Handlungsempfehlungen für die Zukunft abgeleitet werden, dank derer die öffentliche Gesundheit gefördert und die Impfbereitschaft in der Bevölkerung erhöht werden könnten.- Leicht verständliche Informationen für alle Bevölkerungsgruppen Südtirols bereitstellen.- Bürger über Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe transparent informieren.- Auf individuelle Anliegen und Ängste eingehen, um maßgeschneiderte Botschaften zu entwickeln.- Bildungsprogramme fördern, um Medienkompetenz zu verbessern und Fake News zu erkennen.- Südtirols Meinungsbildner einbinden, um das Vertrauen in Impfungen zu stärken.