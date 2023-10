Handelskammer informiert Betriebe über neue EU-Nachhaltigkeitsvorschriften

Digitalisierung entscheidender Baustein zum nachhaltigen Wirtschaften

Im Zentrum der Veranstaltung standen weiters die europäischen Nachhaltigkeitsstandards (ESG-Standards) für KMUs. ESG steht dabei für die Bereiche Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance).„Nachhaltigkeit ist ein bedeutendes Thema für die Wirtschaft, weshalb es wichtig ist, sich zu informieren, was auf die Unternehmen zukommt und wie Investitionen in die Nachhaltigkeit gefördert werden“, so Handelskammerpräsident Michl Ebner im Zuge seiner Grußworte.Erwin Rauch von der Freien Universität Bozen hielt einen Vortrag zum Thema „Nachhaltigkeit ist nicht nur Umweltschutz: Vorteile von nachhaltigem Wirtschaften für KMUs“. In seinem Vortrag unterstrich er, dass vor allem die Digitalisierung ein entscheidender Baustein zum nachhaltigen Wirtschaften ist. Durch den Einsatz von neuen Technologien können Prozesse verschlankt und beschleunigt werden sowie ressourcenschonender gearbeitet werden.Elisa Bevilacqua von der Europäischen Beratungsgruppe zur Rechnungslegung (EFRAG) referierte anschließend online zugeschaltet aus Brüssel zum europäischen Rechtsrahmen für ESG-Standards und den Auswirkungen auf KMUs. Die Europäische Union hat eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um Finanzmittel für die Nachhaltigkeitstransformation der Wirtschaft zu mobilisieren. So werden ab dem Jahr 2025 auch größere mittelständische Unternehmen ohne Kapitalmarktorientierung dazu verpflichtet, Nachhaltigkeitsinformationen in ihrem Geschäftsbericht zu publizieren.Fabio Piazza von der Europäischen Investitionsbank (EIB) präsentierte die Finanzierungsinstrumente der EIB-Gruppe für KMUs im Bereich der Nachhaltigkeit.Sergio Lovecchio von Euregio Plus SGR schloss den offiziellen Teil der Veranstaltung mit seinem Input zu Investitionsfonds im Sinne der Nachhaltigkeit ab.