Heute ist auch Tag der Feuerwehrfrauen!

In ganz Südtirol gibt es 306 Freiwillige Feuerwehren , mit rund 18.000 Mitglieder. Davon sind etwa 13.000 aktive Feuerwehrleute und etwas über 1.000 in Feuerwehrjugendgruppen gemeldet (Stand 2018).Neben den 305 Feuerwehrkommandanten gibt es eine Feuerwehrkommandantin in ganz Südtirol.Innerhalb von knapp 6 Jahren sind 130 Frauen neu in den aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehren eingetreten.Der Landesfeuerwehrverbandes der Freiwilligen Feuerwehren Südtirols gratuliert via Facebook den nun insgesamt 365 Feuerwehrfrauen die es südtirolweit gibt, zum Tag der Frau Der Verband betont in dem Post weiter, es gelte ein besonderer Dank , „all den Frauen, die ihren Männern den Rücken frei halten, damit diese den Einsatzdienst in der Feuerwehr bewerkstelligen können.“Auch sie seien „Teil der Feuerwehr-Familie“, der nicht vergessen werden darf.