Mafia-Boss Matteo Messina Denaro ist tot

Im Januar 2023 wurde der Mafia-Boss festgenommen. - Foto: © ANSA / ansa

Im Krankenhaus „San Salvatore“ in der Abruzzen-Hauptstadt L Aquila wurde der Mafia-Boss behandelt. - Foto: © ANSA / Luca Prosperi / red

Der letzte große Boss der Casa Nostra

Matteo Messina Denaro war vor seiner Festnahme der meistgesuchte Mann Italiens. - Foto: © ANSA / ANSA / ANSA

Nach einem mehrtägigen Leiden ist Matteo Messina Denaro, der im Januar nach 30 Jahren auf der Flucht verhaftet wurde, im Krankenhaus von L'Aquila gestorben. Der 62-jährige Mafia-Boss litt an einer schweren Form von Dickdarmkrebs, der Ende 2020, als er noch gesucht wurde, diagnostiziert wurde.Nach seiner Festnahme unterzog sich Messina Denaro einer Chemotherapie im Hochsicherheitsgefängnis von L'Aquila, wo neben seiner Zelle eine Art Krankenstation eingerichtet worden war. Ein Team von Onkologen und Krankenschwestern des Krankenhauses in den Abruzzen überwachte den Patienten ständig. Denaro befand sich in einem sehr ernsten Zustand. In den 9 Monaten seiner Haft musste sich der Pate aus Castelvetrano 2 chirurgischen Eingriffen unterziehen. Seit dem 11. September befand er sich auf der Intensivstation. Von der letzten Operation erholte er sich nicht mehr, so dass die Ärzte beschlossen, ihn nicht ins Gefängnis zurückzuschicken, sondern ihn in einem Hochsicherheitsraum des Krankenhauses zu behandeln.Seit Freitag lag der Mafia-Boss im Koma. In den letzten Tagen begann das Gesundheitsamt von L'Aquila Asl damit, die Phasen nach dem Tod des Chefs und die Übergabe des Leichnams an seine Familie zu organisieren. In den letzten Tagen waren die Nichte und Anwältin Lorenza Guttadauro, die Schwester des Chefs, Giovanna, und die kleine Tochter, Lorenza Alagna bei Matteo Messina Denaro. Seine kleine Tochter traf der Mafia-Boss im April im Hochsicherheitsgefängnis von L'Aquila zum ersten Mal.Messina Denaro galt als letzter großer Boss der Cosa Nostra, aber auch als Bindeglied zur kalabrischen 'Ndrangheta im Kokaingeschäft. Der 60-jährige Mafioso wurde wegen seiner Beteiligung an Dutzenden von Morden verurteilt. Er soll auch hinter den Bombenanschlägen des Jahres 1992 stecken, bei denen die Anti-Mafia-Staatsanwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino getötet wurden. 30 Jahre lang wurde Messina Denaro von der italienischen Justiz gesucht. Er hielt sich in der Ortschaft Campobello di Mazara auf Sizilien auf. Messina Denaro ist für seine Vorliebe für Hochpreisiges und ein Leben in Luxus bekannt.Mehrere Menschen, die seine langjährige Flucht begünstigt hatten, wurden festgenommen – darunter seine Schwester.