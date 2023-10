Mailand: 2 mutmaßliche Terroristen festgenommen

Derzeit läuft eine von der Staatsanwaltschaft Mailand - Direktion für Mafia- und Terrorismusbekämpfung - koordinierte Anti-Terror-Operation der Staatspolizei, in deren Rahmen ein Ägypter und ein eingebürgerter italienischer Staatsbürger ägyptischer Herkunft verhaftet wurden. Die beiden Männer werden beschuldigt, Mitglieder einer Terrororganisation zu sein. Sie sollen auch terroristische Aktionen angestiftet haben.Angesichts der jüngsten Entwicklungen in Nahost hat Italien die Sicherheitsvorkehrungen zur Vorbeugung fundamentalistischer Anschläge verschärft. So sollen Flüchtlingseinrichtungen aus Sorge vor radikalisierten Menschen streng beobachtet werden, verlautete es aus dem Innenministerium in den vergangenen Tagen.