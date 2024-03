Mindestens 6 Tote bei Angriff auf Hotel in Mogadischu

Während des Ramadan häufen sich Attacken der extremistischen Terrormiliz

Am Freitagmorgen wurde nach Berichten von Augenzeugen in dem Gebäude und in der Umgebung geschossen, ein Hubschrauber kreiste in niedriger Höhe über dem Hotel . Im Gebäude sollten sich mutmaßliche Terroristen verschanzt haben.„Soweit wir wissen, wurden bei dem Angriff ein Terrorist, 3 Sicherheitsbeamte des Hotels und 2 Mitglieder der Sicherheitsdienste getötet“, sagte Polizeisprecher Qasim Ahmed Roble am Freitag. Ein Sprecher der Sicherheitskräfte sprach von etwa 10 Verletzten, unter ihnen auch ein Abgeordneter des somalischen Parlament. Eine große Anzahl von Menschen habe aus dem Hotel in Sicherheit gebracht werden können.Das Syl- Hotel war in der Vergangenheit schon mehrfach Ziel von Al-Shabaab-Angriffen. Wegen seiner Lage gegenüber vom Präsidentenpalast befindet sich das Hotel eigentlich in einem streng gesichertem Teil Mogadischus.Bereits in den vergangenen Jahren hatten sich während des muslimischen Fastenmonats Ramadan Attacken von Al-Shabaab gehäuft. Die Terrormiliz hatte in den vergangenen Wochen versucht, in Mogadischu wieder an Boden zu gewinnen, nachdem sie in den vergangenen Jahren zurückgedrängt worden war und die Bewohner der Hauptstadt ein relativ stabiles Leben hatten.