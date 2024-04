Bozen: Im Supermarkt gepöbelt und aggressiv geworden – Jetzt ausgewiesen

Quästor: „Auf Anliegen der Bürger sofort reagieren“

Ein 25-jähriger Mann hat am vergangenen Samstag im Bozner Stadtviertel Oberau mehrere Kunden und Verkäufer eines Supermarktes bepöbelt. Diese alarmierten daraufhin die Polizei, die sich umgehend auf dem Weg zum Ort des Geschehens machte.Nachdem die Beamten der Bozner Staatspolizei eintrafen und den aggressiven Mann baten, sich auszuweisen, begann dieser die Behörden zu beschimpfen und behauptete, wegen seiner ausländischen Herkunft diskriminiert zu werden. Als die Streife den nigerianischen Staatsbürger zur Personenidentifizierung mitnehmen wollte, leistete dieser heftigen Widerstand. Nur mit Mühe gelang es den Polizisten, den Mann festzunehmen und auf die Polizeiwache zu bringen.Nach Abnahme der Fingerabdrücke stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige im Jahr 2016 illegal eingereist war und bereits einige Vorstrafen hatte. Auch ein Antrag auf eine Aufnahme als politischer Flüchtling wurde vom Gericht Palermo nicht anerkannt. Der Quästor, Paolo Sartori , entschied daher, den Mann des Landes zu verweisen. Noch am selben Abend wurde der 25-Jährige in ein Mailänder Abschiebezentrum gebracht, wo er mit einem Flug in sein Heimatland zurückgeführt wird.„Es ist wichtig, auf die Anliegen der Bürger sofort zu reagieren und schnell zu handeln, um diejenigen zu identifizieren und abzuschieben, die sich durch ihr Verhalten außerhalb des Gesetzes gegen die gemeinsamen Regeln des zivilen Zusammenlebens stellen“, betonte Quästor Paolo Sartori