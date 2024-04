Nach Mord an Celine Frei Matzohl: Hauptverfahren für Omer Cim beantragt

Omer Cim (28) gilt als dringend verdächtig, Celine Frei Matzohl getötet zu haben.

Staatsanwaltschaft beantragt Hauptverfahren

Rückblick auf grausame Tat

„Der Beschuldigte wird des Verbrechens des Mordes angeklagt, erschwert durch die Tatsache, dass er eine Liebesbeziehung mit dem Opfer hatte und die Tat vorsätzlich begangen hat“, heißt es in der Aussendung.Darüber hinaus werden dem Beschuldigten folgende weitere Straftaten vorgehalten: Widerstand gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung, weil er unmittelbar nach dem Mord , am Steuer eines Autos, die Aufforderung eines Carabinieribeamten missachtete, anzuhalten; mit hoher Geschwindigkeit auf diesen zufuhr und ihn zwang, sich auf die Seite zu bewegen, um nicht überfahren zu werden, wodurch er dem Beamten eine Verletzung an der Hand zufügte.Außerdem wird er wegen Körperverletzung und schweren Bedrohung gegen Celine Frei Matzohl belangt. Dieser Vorfall hätte sich aber bereits im Juni 2023 ereignet, so die Staatsanwaltschaft Nach der Zustellung der Mitteilung über den Abschluss der Ermittlungen wird die Staatsanwaltschaft die Einleitung des Hauptverfahrens beantragen.Der Tod von Celine Frei Matzohl hat in Schlanders und weit darüber hinaus für tiefe Trauer und Erschütterung gesorgt: An ihrem 21. Geburtstag wurde sie tot aufgefunden – erstochen, wie das Autospieergebnis bestätigt hat.