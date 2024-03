Nach mutmaßlicher Entführung: Bub ist wieder bei der Mutter

Mutter und Kind werden in einer geschützten Wohnung weiter betreut. Der bei dem Unfall ebenso schwer verletzte 32-jährige Vater des Buben ist inzwischen vom Krankenhaus Bruneck in das Gefängnis nach Trient überstellt worden. Sein Freund, der bei der mutmaßlich versuchten Entführung des kleinen Buben dabei war, sitzt nach wie vor im Gefängnis in Bozen.Zu dem schweren Unfall war es – wie berichtet – am 13. Februar gekommen. Der aus Marokko stammende, aber in Deutschland lebende Vater war nach Bruneck gekommen, um seinen Sohn zu besuchen. Diesen hatte er nur in Begleitung einer Pädagogin sehen dürfen. Auf dem Spaziergang durch die Stadt soll er diese am Kapuzinerplatz weggestoßen und den Buben an sich genommen haben, in ein Auto, in dem sein Freund wartete, gestiegen und mit hohem Tempo Richtung Oberpustertal davon gefahren sein.Zwischen Bruneck und Percha kam es dann Frontalzusammenstoß mit einem großen Wohnwagen. Die darin sitzende deutsche Urlauberfamilie blieb unverletzt.