Nach wilder Verfolgungsjagd: Mehr als 6 Kilogramm Haschisch beschlagnahmt

Großfahndung in Apfelwiesen

6,5 Kilogramm Haschisch im Wagen

Eine Streife der Finanzwache fing in den Nachtstunden auf der Staatsstraße zwischen Bozen und Neumarkt einen großen Geländewagen mit 2 Personen an Bord ab und wollte das Fahrzeug kontrollieren.Der Fahrer fuhr zunächst zwar an den Straßenrand, als ihn die Polizisten aber nach seinen Papieren fragten, legte er plötzlich wieder den Gang ein und raste in Richtung Bozen davon. Es folgte eine wilde Verfolgungsjagd , bei der der Flüchtende mehrfach versuchte, den Wagen der Finanzpolizei zu rammen und von der Straße zu drängen.Kurz vor der Einfahrt auf die MeBo warf der Beifahrer ein Paket aus dem Fenster, das beim Aufprall auf den Asphalt zersprang: Zahlreiche Drogenklumpen lagen in der Folge verstreut auf der Fahrbahn.Während die Finanzpolizisten stehen blieben, um die Drogen aufzusammeln, setzte eine weitere Streife, die aus der Zentrale zur Unterstützung gerufen worden war, die Verfolgung des Geländewagens fort.Dieser fuhr auf die MeBo auf und nahm dann die Ausfahrt bei Gargazon. Dort ließen die beiden Männer den Geländewagen stehen und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Es folgte eine Großfahndung in den an die MeBo angrenzenden Apfelplantagen, an der sich auch mehrere Einheiten der Carabinieri von Bozen , Lana und Burgstall beteiligten. Dabei kam auch eine mit einer Wärmebildkamera ausgestattete Drohne zum Einsatz, die von der Feuerwehr zur Verfügung gestellt wurde.Die Fahndung zog sich bis tief in die Nacht, bis es den Einsatzkräften schließlich gelang, eine der beiden Fahrzeuginsassen – ein bereits polizeibekannter ausländischer Staatsbürger, der in Mantua ansässig ist – aufzuspüren.Der Mann wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und wegen des Besitzes einer großen Menge Haschisch – er hatte insgesamt 6,5 Kilogramm der Droge im Wagen mitgeführt – festgenommen.Die Drogen sowie der Geländewagen wurden beschlagnahmt. Laut den Ermittlern war das Haschisch wohl für den Weiterverkauf in Bozen und Umgebung gedacht.Die Ermittlungen zur Identifizierung der zweiten Person, die sich im Flüchtenden Geländewagen befunden hatte, dauern an.Erst am gestrigen Dienstag hatte eine weitere Verfolgungsjagd durch die Bozner Altstadt für Schlagzeilen gesorgt. 4 Polizeibeamte waren dabei verletzt worden.